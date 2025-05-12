Küresel ölçekte art arda gelen barış ve ateşkes haberleri, savunma sanayi hisselerinde satış baskısına yol açtı. ASELSAN (ASELS) hisseleri, bu gelişmelerin etkisiyle gün içinde yüzde 6'a yakın değer kaybederek 140,20 TL seviyesine geriledi.

Hafta sonu, Pakistan ve Hindistan arasında tırmanan gerilim, iki ülkenin karşılıklı olarak ateşkes ilan etmesiyle sona erdi. Açıklama, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar’dan geldi. Dar, iki ülkenin derhal yürürlüğe girecek şekilde ateşkeste anlaştığını duyurdu.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta da diplomatik bir hareketlilik dikkat çekiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’daki müzakerelerin yeniden başlaması yönünde teklifte bulunduğu, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy’nin ise bu çağrıya olumlu yanıt verdiği bildirildi. Zelenskiy, Putin’i 15 Mayıs’ta Türkiye’ye beklediklerini belirterek “Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz” dedi.

Ayrıca terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve örgütü feshetme kararı almasının da savunma sanayii hisselerinin düşüşünde etki yarattığı düşünülüyor.

Barışa yönelik bu gelişmeler borsada genel olarak olumlu bir hava oluşturdu. BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2,35 yükselişle başladı ve gün içinde yüzde 3’ü aşan bir prim yaptı. Ancak savunma sanayi şirketleri bu iyimserlikten negatif etkilendi. ASELSAN hisseleri, saat 13:25 itibarıyla yüzde 6’luk kayıpla 140,20 TL’den işlem görüyor.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin azalmasının savunma sanayi hisselerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini belirtiyor.