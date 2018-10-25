Küresel borsalar sert düştü

25 Ekim 2018

ABD'de özellikle teknoloji devi şirketlerin 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri karşılamaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin devam eden öngörülerle pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Dün açıklanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin beklentileri aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 2,41, S&P 500 endeksi yüzde 3,09 ve Nasdaq teknoloji endeksi de yüzde 4,43 değer kaybetti.

S&P 500 endeksinin 2.656 puanla yaklaşık 6 ayın en düşük kapanışını gerçekleştirmesi dikkati çekerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de güvenli liman alımlarıyla yüzde 3,17'den 3,10'a geriledi. Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap Raporu'nda ülke ekonomisinin son aylarda büyümeye devam ettiği ancak şirketlerin artan girdi ve nakliyat fiyatları, ticaret ortamına yönelik belirsizlikler ve kalifiye işçi eksikliği nedeniyle zorluk yaşadığı kaydedildi.

Avrupa'da kayıplar sürüyor

Avrupa tarafında, İtalya bütçesi ve Brexit süreci küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. İngiliz denetim kurumu Ulusal Denetim Ofisi, dünkü açıklamasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmaksızın ayrılmasının sınır geçişleri konusunda gerekli hazırlıkların tamamlanmaması nedeniyle ek maliyet oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Dün ayrıca AB'nin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin bir açıklama yapan AB Konseyi, bütçede Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceğini bildirdi. Bu gelişmeler ve açıklanan imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 yükseldi.

Analistler, dün ABD piyasalarında satışlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarının bugün açılışta düşüşünü devam ettirebileceğini belirterek, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Asya borsaları

ABD pay piyasalarındaki satıcılı seyrin Asya borsaları ile bugüne de taşındığı görülüyor. Güvenli liman alımlarıyla yenin değer kazanmasının da negatif etkilediği Japonya'da Nikkei 225 endeksinde düşüşler yüzde 4'e yaklaşırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 geriledi.

Kaynak: AA