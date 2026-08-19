Küresel borsalarda satış dalgası, teknoloji hisseleri sert düştü

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Küresel borsalar çarşamba sabahına artan satış baskısıyla girdi. Wall Street’te çip hisselerinde başlayan gerileme Asya’ya taşınırken, yatırımcılar yüksek tahvil faizleri, petrol ve bugün yayımlanacak Fed tutanaklarını aynı anda fiyatlıyor.

Güney Kore’de satış teknoloji hisselerinde derinleşti

Asya piyasalarında en sert hareket Güney Kore’de görülüyor. KOSPI yüzde 5,2 düşerek 6.515 puan çevresine gerilerken, yapay zekâ ve bellek çipi rallisinin öne çıkan şirketleri satışların merkezinde yer alıyor. Samsung Electronics hisseleri yüzde 6,9, SK Hynix hisseleri ise yüzde 7,9 değer kaybediyor.

Satış yalnızca Güney Kore ile sınırlı kalmıyor. Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2,6 gerilerken Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,4, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,5 ve Tayvan’da Taiex yüzde 1,4 düşüyor. MSCI’ın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş endeksindeki kayıp da yüzde 1,7’ye ulaşıyor.

Asya’daki hareketin arkasında Wall Street’ten gelen zayıf kapanış bulunuyor. Salı günü S&P 500 yüzde 0,69 düşüşle 7.691,76 puana, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1,33 kayıpla 26.289,71 puana ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,22 gerileyerek 53.343,40 puana indi.

Özellikle yarı iletken şirketlerindeki hareket dikkat çekti. Philadelphia yarı iletken endeksi yüzde 5 düşerken Nvidia yüzde 2,3, Micron Technology yüzde 7 ve Broadcom yüzde 3,2 değer kaybetti. Daha önce yapay zekâ yatırımlarından güçlü biçimde destek alan hisselerde değerlemelere ilişkin soru işaretleri yeniden öne çıkıyor.

Tahvil faizleri son 20 yılın zirvesine dayandı

Küresel borsalar üzerindeki ikinci baskı tahvil piyasasından geliyor. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi salı günü yüzde 5,3371 ile yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra Asya işlemlerinde yüzde 5,28 çevresinde seyrediyor.

Benzer hareket Avrupa ve Japonya’da da görülüyor. Almanya’nın 10 ve 30 yıllık tahvil faizleri 2011’den bu yana en yüksek seviyelere çıkarken, Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3 sınırına yaklaşıyor. Kamu borçlarındaki artış ve uzun vadeli enflasyon riski, yatırımcıların devlet tahvillerinden talep ettiği getiriyi yükseltiyor.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması da bu tabloyu ağırlaştırıyor. Brent petrol sabah saatlerinde 91,8 dolar çevresinde, ABD tipi ham petrol ise 84,9 dolar civarında işlem görüyor. Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, enflasyonun kalıcı olabileceği endişesini beslerken uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesini de zorlaştırıyor.

ABD ve Avrupa vadeli endeksleri Asya’daki kadar sert hareket etmese de yön negatif. Sabah işlemlerinde her iki bölgenin vadeli endeksleri yaklaşık yüzde 0,1 ekside seyrediyor ve yatırımcıların riskli varlıklara dönüş konusunda temkinli kaldığını gösteriyor.

Günün ikinci yarısında Fed tutanakları var

Piyasaların günün devamında izleyeceği en önemli başlıklardan biri Fed’in 28-29 Temmuz toplantısına ait tutanaklar olacak. Tutanaklar TSİ 21.00’de yayımlanacak ve Fed üyelerinin enflasyon, yüksek enerji maliyetleri ve faizlerin bundan sonraki seyrine ilişkin değerlendirmeleri aranacak.

Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle Fed’den gelecek mesajların teknoloji hisseleri açısından önemi arttı. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısının güçlenmesi, gelecekteki kâr beklentileri üzerinden fiyatlanan büyüme şirketlerinin değerlemeleri üzerinde yeni baskı yaratabilir.

Küresel borsalarda günün ana sorusu bu nedenle Asya’daki sert satışların Avrupa ve Wall Street açılışına ne ölçüde taşınacağı olacak. Tahvil faizlerinde kalıcı bir gevşeme görülmemesi ve petrolün 90 dolar üzerinde kalması halinde, son aylarda yüksek değerlemelere ulaşan teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi beklenebilir.