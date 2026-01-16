Küresel hisse fonlarına 15 haftanın en güçlü girişi

Küresel hisse senedi fonlarına, 14 Ocak ile sona eren haftada son 15 haftanın en güçlü net sermaye girişi kaydedildi. Lipper tarafından yayımlanan verilere göre, söz konusu haftada küresel hisse fonlarına toplam 45,59 milyar dolar net yatırım yapıldı.

1 Ekim'den bu yana en yüksek seviye

Bu tutar, 1 Ekim haftasında görülen 49,13 milyar dolarlık girişten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıktı. Bölgesel dağılıma bakıldığında, ABD hisse fonları 28,18 milyar dolarlık net girişle son iki buçuk ayın en güçlü haftalık performansını sergiledi. Avrupa hisse fonlarına 10,22 milyar dolar, Asya hisse fonlarına ise 3,89 milyar dolar net yatırım girişi gerçekleşti.

Sektörel tercihlerde teknoloji, sanayi ile metal ve madencilik hisseleri öne çıktı. Bu alanlara sırasıyla 2,69 milyar dolar, 2,61 milyar dolar ve 1,88 milyar dolar tutarında haftalık net giriş oldu.

Tahvil fonları cephesinde ise küresel çapta 19,03 milyar dolarlık net yatırım görüldü. Bu rakam, bir önceki haftadaki 19,12 milyar dolarlık girişle büyük ölçüde paralel seyretti. Kısa vadeli tahvil fonları 2,23 milyar dolar, euro cinsinden tahvil fonları 2 milyar dolar net giriş çekerken, kredi katılım ve yüksek getirili tahvil fonlarına da ayrı ayrı 1’er milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Para piyasası fonlarından çıkış yaşandı

Öte yandan, son haftalarda yoğun talep gören para piyasası fonlarından 67,15 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Söz konusu çıkış, önceki iki haftada toplamda yaklaşık 250 milyar dolara yaklaşan güçlü girişlerin ardından geldi.

Emtia tarafında ise altın ve değerli metaller fonları 1,81 milyar dolarlık net girişle dikkat çekti. Böylece bu fonlar, son 10 haftanın dokuzunda net alım görmüş oldu.

Gelişen piyasa hisse fonları da güçlü bir haftayı geride bıraktı. Bu fonlara 5,73 milyar dolar net yatırım yapılırken, bu rakam Ekim 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek haftalık giriş olarak öne çıktı. Gelişen piyasa tahvil fonlarına ise 2,09 milyar dolarlık net yatırım gerçekleşti.