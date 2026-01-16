New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,6 artarak 49.442,44 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,26 artışla 6.944,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla 23.530,02 puana ulaştı.

Yatırımcılar açıklanan makroekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 10 Ocak ile biten haftada 198 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, verinin iş gücü piyasasında düşük işten çıkarma ve düşük işe alım oranlarının olduğunu yansıtmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede ithalat fiyat endeksi geçen yıl kasımda sona eren iki aylık dönemde yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise ocakta 7,7 değerine çıktı.

Philadelphia Fed imalat endeksi de geçen yıl aralıktaki eksi 8,8 seviyesinden ocakta 12,6'ya yükseldi.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Morgan Stanley'nin hisseleri, açıkladığı bilançolarında beklentilerin üzerinde net kar bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 5,8 değer kazandı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın kredi kartı faiz oranlarına bir yıllık yüzde 10'luk tavan getirilmesini önerdiğine işaret ederek, bu hafta finansal kurumların hisselerinin güçlü kar açıklamalarına rağmen bu öneriye dair endişeler nedeniyle baskı altında kaldığını anımsattı.

Tayvanlı çip şirketi TSMC'nin ABD borsalarında işlem gören hisseleri ise bilançosunda karının yüzde 35 arttığını açıklaması sonrasında yüzde 4,4 yükseldi.

ABD'li çip şirketlerinin hisseleri de değer kazandı. Broadcom ile Micron Technology'nin hisseleri yüzde 1 ve Nvidia ile AMD'nin hisseleri yüzde 2 arttı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, karşı karşıya oldukları en önemli durumun enflasyonu tekrar yüzde 2 seviyesine çekmek olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında istikrar olduğunu dile getiren Goolsbee, büyümenin de oldukça sağlam olduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, enflasyon yüksek seviyelerde seyretmeye devam ederken, iş gücü piyasasının istikrar sinyalleri verdiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine ulaşmak için politikayı dikkatli bir şekilde ayarlamaları gerektiğini vurgulayarak, "Politikalarımız ekonomi nasıl gelişirse gelişsin buna yanıt verebilecek durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, enflasyon baskılarının hala belirgin olduğuna işaret ederek, para politikasını ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı tutmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Faiz oranlarının daha fazla düşürülmesinin iş gücü piyasasındaki çatlakları kapatmaya fayda sağlayacağını düşünmediğini ifade eden Schmid, bunun yapısal değişikliklerden kaynaklandığını anlattı.

Schmid, faiz indirimlerinin enflasyon üzerinde daha uzun süreli etkileri olabileceğinden endişe duyduğunu kaydetti.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 2 hedefi doğrultusunda anlamlı bir düşüş göstermesini beklediğini ancak gelecek toplantıda faizin sabit tutulmasından memnun olacağını söyledi.