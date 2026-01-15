Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatları sert düştü

Trump'ın İran'daki protestolar sırasında göstericilere yönelik öldürmelerin sona erdiğini söylemesi, İran'a askeri müdahale ve potansiyel arz kesintilerine ilişkin endişeleri yatıştırdı ve petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Brent petrolü varil başına yüzde 4,27 düşüşle 63,68 dolardan işlem gördü. ABD West Texas Intermediate ham petrolü ise yüzde 4,32 kayıpla 59,34 dolara geriledi.

Trump'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçmişti

Brent petrolü dün günü varil başına 66,50 doların üzerine çıkmış ancak Trump'ın açıklamaları ABD'nin İran'a potansiyel saldırı beklentilerini azalttıktan sonra kazançların çoğunu geri vermişti.

Saxo Bank analisti Ole Hansen, Trump'ın İran'ın protestocuları öldürmeyi durduracağına dair güvence aldığını söylemesinin ardından fiyatların düştüğünü belirterek, acil risk priminin yumuşadığını ancak ortadan kalkmayacağını ekledi.

Bir ABD yetkilisi Çarşamba günü, kıdemli bir İranlı yetkilinin Tahran'ın komşularına Washington saldırırsa Amerikan üslerini vuracağını söylemesinin ardından, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerden bir kısım personeli çektiğini söyledi.

Fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturan bir diğer faktör, Enerji Bilgi İdaresi'nin Çarşamba günü açıkladığına göre geçen hafta ABD ham petrol ve benzin stoklarının analistlerin tahmin ettiğinden daha fazla artması oldu.

Saxo Bank'tan Hansen, "EIA, Kasım ayından bu yana ABD ham petrol stoklarındaki en büyük artışı bildirdi. İthalatın 14 ayın en yüksek seviyesine ulaşması buna katkıda bulundu ve WTI üzerinde Brent'e göre göreli aşağı yönlü baskı oluşturdu" dedi.

Başka bir gelişmede, üç kaynağın belirttiğine göre Venezuela, ABD ambargosunda yapılan petrol üretim kesintilerini tersine çevirmeye başladı ve ham petrol ihracatı da yeniden başladı.

Talep tarafında OPEC Çarşamba günü 2027 petrol talebinin bu yıla benzer bir hızda artacağını söyledi ve 2026'da arz ile talep arasında neredeyse bir denge olduğunu gösteren veriler yayınladı.

Hükümet verilerine göre Çin'in Aralık ayı ham petrol ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken 2025'teki toplam ithalat yüzde 4,4 yükseldi. Günlük ham petrol ithalat hacimleri rekor seviyelere ulaştı.