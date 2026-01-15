Trump'ın kararı etkili oldu: Gümüş fiyatlarında rekordan sert düşüş!

ABD’nin kritik minerallerin ithalatına yönelik gümrük tarifeleri uygulamayı ertelmesiyle birlikte gümüş fiyatları rekor seviyeden sert geriledi. Gümüş fiyatlarında gün içerisindeki kayıp yüzde 7'yi aştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik minerallerde yeterli arzın sağlanması için ikili anlaşmalar müzakere edileceğini söylemesi gümrük tarifelerine ilişkin endişeleri azaltırken fiyatların geri çekilmesine neden oldu.

Bugün yeni rekor seviyesi olan 93,70 dolara çıkan gümüş, Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 7'yi aşan düşüşle 86,29 dolara kadar geriledi.

Saat 10.20 itibarıyla ise ons gümüş fiyatları yüzde 3,81 düşüşle 89,63 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda gram gümüş ise yüzde 3,84 düşüşle 124,50 liradan işlem görüyor.

Platin ve paladyum da sert düştü!

Trump'ın açıklamaları gümüşün yanı sıra platin ve paladyumda da düşüş yarattı.

Platin, yüzde 3,3 kayıpla 2 bin 305 dolar seviyesine indi. Daha önce 29 Aralık’ta 2 bin 478,50 dolar ile rekor seviyeyi test etmişti.

Paladyum ise yüzde 2,6 düşüşle 1.778,80 dolar seviyesine gerileyerek bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretti.