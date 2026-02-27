Küresel hisse fonlarına girişler yavaşladı

Küresel hisse senedi fonlarına yönelik net girişler, 25 Şubat'ta sona eren haftada beş haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcıların yapay zekâ kaynaklı artan maliyetler ve olası piyasa dalgalanmalarına ilişkin temkinli yaklaşımı, fon akımlarında yavaşlamaya yol açtı.

Lipper verilerine göre söz konusu haftada küresel hisse fonlarına 19,75 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu tutar, 21 Ocak'ta sona eren haftadan bu yana görülen en düşük haftalık giriş olarak kaydedildi.

Bölgesel dağılımda Avrupa hisse fonları öne çıktı

Bölgesel dağılımda Avrupa hisse fonları 11,69 milyar dolarlık net girişle öne çıktı. Asya fonlarına 3,22 milyar dolar, ABD fonlarına ise 2,01 milyar dolar yatırım yapıldı.

Sektörel bazda endüstriyel fonlar 1,5 milyar dolar, metaller ve madencilik fonları 1,02 milyar dolar net giriş kaydederken; finansal fonlardan 2,55 milyar dolar, teknoloji fonlarından ise 257 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Tahvil fonlarına yönelik girişler de 12,68 milyar dolarla son beş haftanın en düşük seviyesine indi. Kısa vadeli tahvil fonlarına 1,25 milyar dolar giriş olurken, euro cinsi tahvil fonları 2,2 milyar dolar, kurumsal tahvil fonları ise 1,4 milyar dolar yatırım çekti.

Para piyasası fonlarında üç haftanın en yüksek seviyesi

Para piyasası fonlarında ise yaklaşık 19,97 milyar dolarlık net alımla üç haftanın en yüksek seviyesi görüldü.

Emtia tarafında altın ve değerli metaller fonları 5,57 milyar dolarlık girişle 22 Ekim'den bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi. Gelişen piyasa hisse fonları onuncu haftada da yatırımcı ilgisini sürdürerek 11,86 milyar dolar net giriş sağladı. Aynı dönemde gelişen piyasa tahvil fonlarına 3,13 milyar dolar yatırım yapıldı.