Petrolde yön yeniden yukarı

ABD ile İran arasında Cenevre'de yapılan görüşmelerde "ilerleme" kaydedildiğine ve teknik temasların gelecek hafta Viyana'da süreceğine ilişkin açıklamaların ardından gerileyen petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Yatırımcılar temkinli

Cenevre temaslarından somut bir sonuç çıkmadığı yönündeki değerlendirmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir anlaşma için tanıdığı 15 günlük sürenin dolmasına yaklaşılması, yatırımcıların petrol piyasasında temkinli pozisyonlarını korumasına neden oldu.

ANZ analisti Daniel Hynes, "Cenevre'den gelen haberler olası ABD askeri müdahalesi endişelerini azalttı, ancak 1-6 Mart tarihli Başkan Trump son tarihine kadar anlaşma sağlanması için sınırlı zaman bırakıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasalarda son durum itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 artışla 71,13 dolara yükseldi. Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise yüzde 0,6 primle 65,61 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler teknik görünümde Brent petrol için 72,67 dolar seviyesini direnç olarak öne çıkarıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 74,85 dolara doğru bir hareketin gündeme gelebileceği belirtilirken, 69,15 dolar seviyesi ise destek noktası olarak izleniyor.