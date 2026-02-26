Altın kritik eşiğe dayandı: Güvenli liman talebi zirveye taşıyacak mı?

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlikler, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Spot altın, hafta başından bu yana test ettiği direnç seviyelerini aşmaya çalışırken yatırımcılar, hem Washington'dan gelen gümrük vergisi açıklamalarını hem de İran ile yürütülen kritik nükleer temasları yakından takip ediyor.

Haftanın ilk günlerinden itibaren 5205 dolar seviyesindeki direnç noktasını aşmak için hamleler yapan ancak bu bölgede henüz kalıcılık sağlayamayan spot altın, bugün 5100-5200 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor.

Dünkü kapanış verilerine oranla yüzde 0,33 değer kazanan kıymetli metal, şu sıralarda 5169,28 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

ABD dolarındaki değer kaybı ise dolar bazlı emtiaları diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için daha cazip hale getirerek fiyatlardaki yukarı yönlü eğilimi destekliyor.

"Küresel tablo güvenli liman talebini canlı tutuyor"

Piyasa analistleri, mevcut küresel tablonun altın için güvenli liman talebini canlı tuttuğu görüşünde. Bankacılık grubu Swissquote'un dış analisti Carlo Alberto De Casa, sürece ilişkin "İran-ABD gerilimi ve Trump'ın tarifeleri nedeniyle küresel ekonomideki belirsizlik, altın için yükseliş katalizörü" değerlendirmesinde bulundu.

De Casa ayrıca, fiziksel talebin gücünü koruduğuna dikkat çekerek, "Küresel altın talebi bitmiş gibi görünmüyor. Asya ve merkez bankalarından güçlü alımlar gelmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Gözler Cenevre ve tarife açıklamalarında

Altın fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli başlık ise diplomatik temaslar. ABD heyetinden Steve Witkoff ve Jared Kushner, İranlı temsilcilerle nükleer görüşmelerin üçüncü turu için Cenevre'de bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın hafta başında yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında İran'ın nükleer silah sahibi olmasına geçit vermeyeceğini vurgulaması da bölgedeki tansiyon için kritik önem taşıyor.

Ticaret savaşları cephesinde ise ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, bazı ülkeler için uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranlarının yüzde 15 veya daha üzerine çıkabileceğini belirtmesi, piyasalardaki risk algısını besleyen bir diğer unsur oldu.

Yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı

Altın, 29 Ocak tarihinde 5.594,82 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu tarihi zirveden sonra bir miktar geri çekilme yaşansa da altın, yıl başına göre yatırımcısına yüzde 19,86 oranında getiri sağlamış durumda.

Diğer değerli metallere bakıldığında ise gümüşün yüzde 2,1'lik bir düşüşle 86,55 dolar/ons seviyesinden işlem gördüğü kaydedildi.