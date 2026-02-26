ABD-İran görüşmeleri petrolü düşürdü

Petrol fiyatları, ABD ile İran heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından geriledi.

Toplantıya arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Badr Al-Busaidi, temasların ardından yaptığı açıklamada ABD ve İran heyetleri arasında "yaratıcı ve olumlu" fikir alışverişi yapıldığını belirtti. Bu açıklamaların piyasalarda risk algısını sınırladığı değerlendiriliyor.

Analistler sürecin petrol fiyatları açısından belirleyici olacağına işaret ederek, ABD-İran nükleer görüşmelerinin sonucunun, petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olacağı değerlendirmesinde bulundu. Analistler, taraflar arasında yapıcı bir ilerleme sağlanması halinde piyasada varil başına yaklaşık 10 dolar seviyesinde fiyatlanan risk priminin kademeli olarak geri çekilebileceğini kaydetti.

Stoklarda son üç yılın en yüksek haftalık yükseli

Fiyatlardaki düşüşte ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) açıkladığı stok verileri de etkili oldu. Verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 16 milyon varil artarak son üç yılın en yüksek haftalık yükselişini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 gerileyerek 69,72 dolara düştü. Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 2 değer kaybıyla 65,11 dolar seviyesine indi.

Arz tarafında ise Suudi Arabistan'ın, olası bir ABD müdahalesinin Orta Doğu'daki petrol akışını sekteye uğratma riskine karşı üretim ve ihracatını artırdığı bildirildi. Öte yandan OPEC+'ın Nisan ayında günlük 137 bin varillik üretim artışını değerlendirmesi bekleniyor.