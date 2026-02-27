BES'te fon büyüklüğü haftalık 21 milyar TL arttı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 20 Şubat 2026 itibarıyla 2 trilyon 92 milyar TL'ye yükseldi.

Böylelikle önceki hafta 2 trilyon 71 milyar TL seviyesinde bulunan fon tutarında 21 milyar TL'lik artış kaydedildi.

Katılımcı fonlarının 1 trilyon 198 milyar TL'si faizli, 892,9 milyar TL'si ise faizsiz fonlarda yer aldı. Devlet katkısı fonlarının toplam büyüklüğü 257,8 milyar TL olarak hesaplanırken, bunun 228,8 milyar TL'si faizli, 28,9 milyar TL'si faizsiz fonlardan oluştu. BES'e dahil şirketlerdeki toplam katılımcı sayısı ise 10 milyon 189 bine ulaştı.

Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) çalışanların fon büyüklüğü 130,91 milyar TL olarak kaydedildi. Bu tutar bir önceki hafta 131,14 milyar TL düzeyindeydi. OKS fonlarının 53,6 milyar TL'si faizli, 77,3 milyar TL'si faizsiz fonlarda bulunurken, faiz bilgisi iletilmeyen fon yer almadı. Devlet katkısı fonları ise toplam 9,13 milyar TL olarak açıklandı. Bunun 3,73 milyar TL'si faizli, 5,4 milyar TL'si faizsiz fonlardan oluştu.

kayıtlı çalışan sayısı yaklaşık 12 milyona ulaştı

Sistem kapsamında kayıtlı çalışan sayısı 7 milyon 747 bine, sertifika sayısı 11 milyon 843 bine ulaştı. OKS'ye dahil işveren sayısı ise 255 bin 954 olarak bildirildi.