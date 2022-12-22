Küresel pay piyasaları düştü

Küresel hisse senetleri perşembe günü, beklenenden daha iyi çıkan ABD ekonomik verilerinin Federal Rezerv'in daha fazla parasal sıkılaştırma gerektiğine dair inancını desteklemesinin ardından önceki günkü yükselişin bir kısmını tersine çevirerek düştü.

ABD'nin üçüncü çeyrek gayri büyümesinin kasım ayındaki yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye revize edilmesinin ardından S&P 500 erken işlemlerde yüzde 1,3 düştü. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları da 216 bin ile beklenenin altında kaldı. Ekonomistlerin beklentisi 222 bindi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi de düşüşten nasibi aldı. Endeksteki kayıp yüzde 2 seviyelerinde.

Veriler parasal sıkılaştırmayı destekliyor

Wall Street'teki düşüşler, daha önce küçük kayıplar ve kazançlar arasında dalgalanan Avrupa hisse senetlerine de yayıldı. Stoxx Europe 600 seans ortasında yüzde 0,8 düşerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi daha önceki yükselişlerini bırakarak yatay seyretti. Daha erken saatlerde MSCI Asya Pasifik yüzde 0,1 düşerken, Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta başında tahvil getirilerini sıfıra yakın tutma politikasını gevşetme kararı üzerindeki toz bulutu dağılmaya devam etti.

Kayıplar, ABD ekonomik verilerinin faiz oranına duyarlı kısa vadeli devlet borçlarına yönelik iştahı azaltmasıyla geldi. İki yıllık hazine tahvilinin getirisi hafif bir artışla yüzde 4,24'e yükseldi.