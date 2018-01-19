Küresel pay piyasalarında görünüm karışık

19 Ocak 2018

ABD Temsilciler Meclisi, dün ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. Federal kamu hizmetlerinin 16 Şubat gecesine kadar sürdürmesini sağlayacak tasarının Senato’dan geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 220 bine gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesine indi. Bu gelişmelere karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Almanya'da hükümetsiz 117 gün

Avrupa tarafında, dün IMF Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamada, Almanya için en önemli önceliğin, uzun vadeli büyümenin artırılması olduğunu ve Almanya'nın elinde zorluklarla başa çıkabilecek birçok imkan bulunduğunu söyledi.

117 günden beri hükümetin kurulamadığı Almanya'da pazar günü Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağanüstü kurultaydan çıkacak karar beklenirken, euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini korudu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 düşüş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Kaynak: AA