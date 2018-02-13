Küresel petrol arzındaki artış 2018'de talebi aşabilir

13 Şubat 2018

Merkezi Paris'te olan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2018 petrol talebi tahminini daha önceki günde 1.3 milyon varilden 1.4 milyon varile çıkardı. Bu adım, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu yıl ve gelecek yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltmesinin ardından geldi.

IEA aylık piyasa raporunda, petrol talebinin 2017'de, günde 1.6 milyon varil hızında arttığını bildirdi.

Ancak, ABD üretimi başta olmak üzere, üretimde görülen hızlı yükseliş, talepte ortaya çıkacak artışı kolayca karşılayabilir ve şu anda beş yıllık ortalamasına yakın olan küresel petrol stoklarını yükseltebilir.

Amerikalı üreticilerin olağanüstü büyüme dalgası

IEA, "Bugün, giderlerini ciddi ölçüde azaltmış olan Amerikalı üreticiler öylesine olağanüstü ikinci bir büyüme dalgası yaşıyorlar ki, 2018'de sıvı üretimlerindeki artış, küresel talep büyümesiyle aynı olabilir" dedi.

"Sadece kasım öncesindeki üç ay içinde (ABD) ham petrol üretimi, devasa bir miktar olarak günde 846 bin varil arttı ve çok yakında Suudi Arabistan'ı geçecek. Bu yılın sonunda Rusya'yı da geçerek küresel lider olabilir".

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin tahminlerine göre ülkenin ham petrol üretimi bu yılın sonunda günlük 11 milyon varile ulaşabilir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya gibi diğer üreticilerle birlikte aldığı kararla, ikinci yıl olan 2018'de de üretimi sınırlama konusunda anlaşmaya varmışlardı.

Bu kararın amacı, stokların eritilmesi ve fiyatların desteklenmesiydi.

IEA verilerine göre 2017'nin bütününde petrol stokları 154 milyon varil, ya da günde 420 bin varil ölçüsünde düştü. Yıl sonunda beş yıllık ortalamanın üstünde sadece 52 milyon varil petrol kalmıştı.

IEA raporunda şöyle denildi:

"Stokların bu kadar çarpıcı biçimde azalmış olmasıyla üretim (kısıntısı) anlaşmasının başarısı ortaya çıkıyor denebilir. Ancak ille de böyle olmayabilir. Petrol fiyat artışları duraklamış ve tersine dönmüştür ve arz/talep dengemize göre, petrol stoklarındaki gerileme de aynı şekilde gelişebilir. Bu hiç değilse bu yılın ilk yarısında gerçekleşebilir."

IEA'ya göre, ocak ayında varil başına 71 dolar gibi bir zirveyi gören petrol fiyatları, AB üretimi artmaya devam etse bile küresel büyümenin güçlü kalmaya devam etmesi ya da arzda beklenmeyen aksamalar olması halinde, bu desteği sürdürebilir.

IEA, "Böyle olursa üreticilerin çoğu bundan çok memnun olur; ancak tersi olursa tarih tekerrür edebilir" dedi.