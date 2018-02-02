Küresel piyasalar ABD istihdam raporuna odaklandı

Küresel piyasalar bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporuna odaklandı.

ABD'de dün açıklanan verilerden, ISM imalat sanayi endeksi beklentileri aşarken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise tahminler doğrultusunda yatay seyretti. Dolar endeksi, dün düşüş eğilimini sürdürürken, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi ise günü sırasıyla yüzde 0,06 ve yüzde 0,35 düşüşle tamamladı.

Analistler, bugün açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, raporda, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi PMI, Euro Bölgesi'nde beklentiler doğrultusunda 59,6'ya, Almanya'da ise 61,1'e geriledi. Verilerin ardından avronun dolar karşısındaki yükselişini devam ettirmesinden negatif etkilenen Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,57 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,81 artışla günü 1,2516'dan tamamlaması sonrasında bugün Asya piyasalarında 1,2490 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında, genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 azalışla 119.044 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 ve 118.300 seviyelerinin destek, 120.300 ve 121.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı ÜFE

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi