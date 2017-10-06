Küresel piyasalar ABD verisini bekliyor

06 Ekim 2017

ABD'de, yatırımcıların hafta başından beri beklediği eylül ayı istihdam raporu bugün saat 15.30'da açıklanacak. Tarım dışı istihdamın 100 bin civarında artması ve işsizlik oranının yüzde 4,4'te sabit kalması bekleniyor. Ücret artışına yönelik piyasa beklentisi ise yüzde 0,3 seviyesinde. Analistler, çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin 135 bin geldiğini hatırlatarak, tarım dışı istihdamın 100 binlik beklentiyi aşmasının mümkün olabileceğini kaydetti. İstihdam raporu verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) kararları üzerinde etkili olması nedeniyle yatırımcılar tarafından dikkatle takip edildiğini dile getiren analistler, Fed'in aralıktaki faiz artırımına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin beklentileri aşması sonrasında Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, Brexit ve İspanya'daki siyasi gelişmelerin negatif etkisine karşın pay piyasalarında pozitif görünümün korunduğu görülüyor. Dün Almanya'da DAX endeksi tarihi zirvesinden gelen kar satışlarıyla günü yatay tamamlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi hafta başından bu yana devam eden düşüşünü sonlandırarak yüzde 2,51 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 ve Fransa’da CAC 40 endeksi de yüzde 0,30 yükseldi.

Bugün, Çin ve Güney Kore'de devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,28 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.