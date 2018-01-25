Küresel piyasalar ECB kararlarına odaklandı

25 Ocak 2018

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentilerin altında kalmasına karşın New York borsasında gün içinde tarihi zirvelerini gören endeksler, kapanışa yakın etkisini artıran kar satışları ile karışık kapandı.

Açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri artırdığı New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,61 düşüş kaydetti.

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Euro/dolar 1,24'ün üzerinde

Avrupa tarafında, bugünkü ECB toplantısı öncesinde euronun dolar karşısındaki yükselişini devam ettirmesi pay piyasalarını negatif etkiliyor.

Dün açıklanan Euro Bölgesi ocak ayı öncü bileşik PMI, 58,6 puana ulaşarak son 11,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına karşın euro/dolar paritesi Aralık 2014'ten bu yana ilk kez 1,24'ün üzerine çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,14 değer kaybetti.

ECB'nin bugün faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmesi beklemezken, enflasyon dinamiklerine vurgu yapılması öngörülüyor. Analistler, ECB kararlarının ardından basın toplantısı gerçekleştirecek ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının euronun ve pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

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Asya piyasaları geriledi

Dün akşam saatlerinde dünya borsalarında etkisini artıran satışların Asya piyasaları ile bugüne de taşındığı görülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,05 değer kaybederken, dolar/yen paritesi 108,92 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.