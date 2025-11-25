Küresel piyasalar Fed beklentisiyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, Rusya-Ukrayna geriliminin azalması ve ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserlikle pozitif seyrediyor.

Fed yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası faiz indirimlerine yönelik öngörülerin güçlenmesi ile teknoloji ve yapay zeka hisselerine olan yatırımcı ilgisinin yeniden artması küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 81'e yükseldi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptığını ve Şi'nin daveti üzerine nisan ayında Çin'i ziyaret edeceğini belirtti.

Bu arada Trump, yapay zeka kullanarak inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Genesis Mission" isimli federal girişimi başlatan kararnameye imza attı.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin Üç Aylık Bankacılık Profili verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 artarak 79,3 milyar dolara ulaştı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,04, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde seyrediyor.

Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güç kazanmasıyla altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 142 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle yüzde 0,6 azalışla 62,5 dolarda seyrediyor.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında dün teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izlendi.

Broadcom'un hisseleri yüzde 11, Tesla'nın hisseleri yüzde 6,8, Alphabet'in hisseleri yüzde 6,3, Meta'nın hisseleri yüzde 3,2, Amazon'un hisseleri yüzde 2,5, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2 ve Apple'ın hisseleri yüzde 1,6 değer kazandı.

Amazon dün ABD'nin hükümet kurumları için yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısını genişletmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,55 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne yatay başladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyretti

Avrupa borsalarında dün bölgedeki siyasi belirsizlikler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla yaptığı Almanya İş Anketi'nin kasım ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da geçen ay 88,4 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek dönem beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle kasımda 88,1 puana geriledi. Böylece endekste 6 aydır süren artış trendi eylülde kesintiye uğraması ve ekimde yeniden artmasının ardından kasımda tekrar geriledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile çelik ve türevlerindeki tarifeleri düşürmek ve bu alanda daha yakın işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

ABD ve Ukrayna arasında barış planı hazırlamak için devam eden görüşmelerin ardından Avrupa'daki savunma hisselerinde görülen düşüş de borsalarda satış baskısına neden oldu. Stoxx 600 Havacılık ve Savunma Endeksi günü yüzde 2 kayıpla kapattı.

Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 5, diğer Alman savunma tedarikçisi Hensoldt'un hisseleri de yüzde 4,5 değer kaybetti. Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in hisse fiyatı da şirketin kan inceltici Asundexian'ın Faz III deneylerinden olumlu veriler açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Öte yandan, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasından fayda sağlayacağı beklentisiyle Siemens Energy'in hisse fiyatı yüzde 5,6 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor.

New York borsasında dün görülen pozitif seyir Asya borsalarına da taşındı. Çin ile Japonya arasındaki diplomatik gerilimin Asya piyasalarında risk unsuru olmaya devam etmesi ve Japonya'da 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini onaylanmasının ülkedeki mali endişeleri tetiklemesi Japonya borsasında kazançların sınırlı olmasına neden oldu.

Çin'li teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Alibaba'nın bugün açıklanması beklenen bilançosunun da Çin'in perakende satışlarına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

VİOP akşam seansında yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 değer kaybederek 10.888,02 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 arttı.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 42,4458'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 42,4460'tan işlem görüyor.

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, devlet yardımlarının etki değerlendirmelerine dayalı olarak daha seçici, odaklı ve etkin bir yapıda yürütüleceği, üretkenliğin artırılarak küresel ölçekte rekabetçiliğin güçlendirileceği belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.