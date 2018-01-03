Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

03 Ocak 2018

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi PMI'nin 55,1 ile beklentilerin hemen üzerine çıkması ve dolar endeksindeki değer kayıplarından destek bulan New York borsasında rekorlar kırıldı.

Dün dolar endeksi yüzde 0,27 azalarak 91,8 ile Eylül 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,42 yükseldi. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi ise sırasıyla yüzde 0,83 ve yüzde 1,50 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün açıklanacak ISM imalat sanayi endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, ABD-İran ve ABD-Kuzey Kore ilişkilerinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa'da endeksler geriledi

Avrupa tarafında, dün açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin genel olarak beklentiler doğrultusunda yatay kalması ve eurodaki değerlenme, pay piyasalarında satış baskısına neden oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kaybederken, euro/dolar paritesi yüzde 0,51 artışla yaklaşık 4 ayın zirvesine çıktı.

Çin'de ralli devam etti

Bugün Japonya piyasaları, devam eden resmi tatil dolayısıyla işleme açılmazken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, hızlı yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyarak kapanışa yakın yüzde 0,7 değer kazandı. Şanghay bileşik endeksinin 4 günlük rallisinde yatırımcıların ortalama getirisi yüzde 3'e ulaştı.

Kaynak: AA