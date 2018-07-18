Küresel piyasalar Fed'in Bej Kitap raporunu bekliyor

18 Temmuz 2018

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın beklentiler doğrultusunda kademeli faiz artırımlarına devam edileceği mesajını vermesinin ardından pozitif seyrederken, bugün Fed'in Bej Kitap Raporu izlenecek.

Powell, ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'nde düzenlenen oturumda yaptığı sunumda, "Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), güçlü iş gücü piyasası, hedefimize yakın enflasyon ve kabaca dengelenmiş risk görünümüyle birlikte şimdilik en iyi yolun, faiz oranını kademeli yükseltmeye devam etmek olduğuna inanıyor." dedi.

Sunumunun ardından senatörlerin sorularını yanıtlayan Powell, serbest ticareti destekleyen açıklamalarda bulunmaktan çekinmedi. Tarifelerin karşılıklı yükseltilmesinin hem ABD hem ticaret partnerlerinin ekonomileri için olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten Powell, prensipte serbest ticaretin iyi olduğunu söyledi.

Çin ile ABD yetkililerinden de "ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalar gelmeye devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 25 Temmuz'da Washington'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile transatlantik ticareti geliştirmeye yönelik bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

Gelişmeler sonrasında New York borsasında teknoloji şirketleri hisselerindeki yükselişin öncülüğünde alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones Sanayi endeksinde yüzde 0,2'lik, Standard & Poor's 500 endeksinde yüzde 0,4'lük artış kaydetti, Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 0,6 değer kazanarak rekor seviyeye ulaştı. Powell'ın ABD ekonomisinin iyi olduğunu belirten açıklamalarından destek bulan dolar endeksi dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95 sınırını aşarken, bugün 95,2 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının kademeli faiz artırımlarına devam edileceği beklentilerini desteklediğini, para politikasının daha fazla sıkılaştırılacağına dair güçlü bir mesaj alınmadığını belirterek, bu durumun pay piyasalarına pozitif yansıdığını kaydetti. Powell'ın bu akşam ABD Temsilciler Meclisi'nde bir sunum yapacağını anımsatan analistler, Senato'daki sunumun tekrar edileceği için soru-cevap bölümünün önem taşıdığını, ayrıca Fed Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Mark Carney, Brexit'in, AB ile bir anlaşmaya varılmadan gerçekleşmesi durumunda büyük ekonomik sonuçlar doğuracağını ve faiz oranlarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini ifade etti. Pay piyasalarında ise Powell sonrası pozitif bir seyrin hakim olduğu görülürken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Avro/dolar paritesi

Kaynak: AA