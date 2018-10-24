Küresel piyasalar karamsarlık sürüyor

24 Ekim 2018

ABD'de dün ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic'in gerçekleştirdiği konuşmada "İkinci ve üçüncü çeyreğe yönelik veriler çok güçlüydü. Bu, dördüncü faiz artışına gidilmesi konusunda beni rahatlattı" ifadesini kullanması sonrasında pay piyasalarındaki düşüş eğiliminin devam ettiği görüldü.

Dow Jones endeksi yüzde 0,50, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,42 değer kaybetti.

Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesinde piyasalar negatif seyrederken, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haber ve açıklamalar da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını ele alma biçimini eleştirerek, "Ne yapacağımız noktasında kararı kongreye bırakacağım ve umarım iki partinin de desteklediği bir karar olur." ifadelerini kullandı. Trump’ın konuşması sonrasında ABD'den yapılan açıklamada Kaşıkçı'nın ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Arabistanlı 21 yetkilinin vizelerinin iptal edileceği kaydedildi.

Avrupa borsaları

Avrupa tarafında, beklendiği gibi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun, İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetme kararı alması ve Brexit endişeleri piyasalar üzerinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,69 ve FTSE 100 endeksi de yüzde 1,24 düşüş kaydetti. Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde bugün İsveç Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini söyledi.

Asya borsaları

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da ekimde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre 0,6 puan artarak 53,1'e ulaşmasının ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükseliş kaydetti.

Veri sonrasında en yüksek 22.207,09 puanı gören endeks, kapanışa doğru kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,4 artışla 22.091,18 puanda tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 112,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.640,40 ve en düşük 2.577,77 puanı görmesi sonrasında kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazandı ve 2.601,34 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 33.980,30 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 25.296,13 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.097,58 puanda seyrediyor.

Yurtiçi piyasalar

Yurt içinde, dün pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyrin devam ettiği, döviz kurlarının ise yükseldiği görüldü. BIST 100 endeksi yüzde 1,28 değer kaybederek günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400'ün hemen üzerinde tamamlarken, 5,7453'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7520 seviyesinden işlem görüyor.

ABD'de Bej Kitap raporu, Avrupa'da imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile yurt içinde bugün açıklanmaya başlayacak 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların odağında yer aldığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA