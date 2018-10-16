Küresel piyasalar karışık bir görünüm sergiliyor

16 Ekim 2018

ABD'de, dün açıklanan bütçe açığı, 2018 mali yılında 779 milyar dolara çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende satışlar verisi ise yüzde 0,1 artışla beklentilerin çok altında kaldı.

Şirketlerin 3. çeyrek bilançolarının hisse bazlı hareketleri artırdığı New York borsasında, dün genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, yarın gerçekleştirilecek liderler zirvesi öncesinde Brexit'e ilişkin haber ve açıklamalar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit ile ilgili pozitif açıklaması zirveye ilişkin beklentileri artırırken, Avrupa borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,78 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi günü yatay tamamladı.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin eylülde yıllık yüzde 2,5'e yükselmesi sonrasında kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

Kaynak: AA