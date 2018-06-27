Küresel piyasalar karışık

27 Haziran 2018

ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkilinin dün yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiği belirtilirken, Trump'ın Amerikalı motosiklet üreticisi Harley-Davidson'ı tehdit etmesi ticaret savaşının piyasaların gündeminde kalmaya devam edeceğini işaret etti.

Trump, Harley-Davidson’ın Avrupa pazarına yönelik üretimini tarifeler nedeniyle yurt dışına taşımasına karşı çıkarak, “Bir Harley-Davidson hiçbir zaman başka bir ülkede üretilmemeli. Eğer yurt dışına giderlerse, izleyin, bu sonun başlangıcı olur. Hiçbir zaman olmadığı kadar vergi öderler.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları dün yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, ABD'de açıklanan Tüketici Güven Endeksi'nin haziranda bir önceki aya kıyasla 2,4 puan azalmasına karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,12, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Almanya'da açıklanan Ifo İhracat Beklenti Endeksi'nin, bu ay da azalmaya devam ederek 12,4 puana gerilemesi sonrasında borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 yükseldi.

Analistler, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 28-29 Haziran’da Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde mülteciler konusunda tümüyle anlaşma sağlanmasını beklemediğini belirtmesinin ardından konuyla ilgili liderlerden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirtiyor. ABD'nin gümrük vergilerinde yaptığı düzenlemelerden Avrupalı birçok şirketin de etkilendiğine dikkati çeken analistler, bu nedenle pay piyasalarında hisse bazlı hareketlerin öne çıktığını dile getirdi.

Asya borsaları

Asya borsalarında, ticaret savaşı endişeleri ve Japon yenindeki güçlenmenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin yetkililerinden gelen açıklamaların ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi, Asya borsalarında satış baskısı yaratmaya devam ediyor.

Hafta başında sert düşen ve dün dalgalı bir seyir izlenen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yene olan talebin artmasının etkisiyle bugün değer kaybetti. Endeks, 22.200-22.360 puan dar bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,3 azalışla 22.271,77 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 109,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de sanayi kesimi karları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Halihazırda devam eden ticaret savaşı endişeleri ile geçen haftadan bu yana sert düşen Şanghay bileşik endeksi, beklentileri karşılamayan verinin de etkisiyle kapanışa yakın yüzde 1,4 kayıpla 2.804,23 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 35.419,14 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 28.538,49 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.345,96 puanda seyrediyor.