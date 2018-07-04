Küresel piyasalar karışık seyrediyor

04 Temmuz 2018

ABD'de dün yarım gün işleme açık olan piyasalarda negatif bir seyir izlendi. Ülkenin en büyük iş dünyası örgütü olan ABD Ticaret Odası’nın, Amerikan halkını, Trump’ın tarifelerine karşı ellerinden geleni yapmaya çağırması, ticaret savaşı endişelerinin artmasına neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 94,7'ye geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 düşüş kaydetti. ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatan analistler, ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından İsviçre Ekonomik Enstitüsü (KOF) ve İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) iş birliğiyle hazırlanan Euro Bölgesi’nin ekonomik görünümüne ilişkin raporda, ekonomik görünümde aşağı yönlü risklerin baskın olduğu, siyasi gerginlikler ve korumacılığın yukarı yönlü eğilimi zayıflatabileceği belirtildi.

Dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin yıllık yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından Euro/dolar paritesi 1,1670 seviyelerine çıkarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,91, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı.

Çin Merkez Bankası'nın yuanı ticaret savaşı için bir araç olarak kullanmayacaklarını açıklaması sonrasında yuanda dengelenme görülürken, Şanghay bileşik endeksindeki değer kayıplarının devam etmesi dikkati çekiyor. Dolar/yuan paritesi dünkü yüzde 0,4'lük düşüşün ardından bugün de yüzde 0,1 gerileyerek 6,63'e indi. Kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Japonya'da açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa karşın Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,1 geriledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, haziran ayı reel efektif döviz kuru

Kaynak: AA