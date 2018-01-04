Küresel piyasalar pozitif görünümünü korudu

04 Ocak 2018

Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif görünümünü korurken, bugün ve yarın yoğun veri trafiğinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin, aralıkta önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 59,7 ile beklentileri aşması piyasalardaki yükseliş eğilimini destekledi. Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin, ekonomik aktiviteye ilişkin görünümde iyileşmeye işaret etmesinin piyasalardaki risk iştahının artmasına neden olduğunu söyledi.

Bu arada, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, bu yıl yapılması öngörülen 25 baz puanlık 3 faiz artışına yönelik üyelerin görüş ayrılıkları öne çıktı. Tutanaklarda, birkaç üyenin, aralık ayı ekonomik projeksiyonlarında, 2018 sonu için belirlenen medyan beklentilerden memnun olmadıklarını belirttiği, diğer birkaç üyenin ise ek faiz artışlarının ekonomik projeksiyonlardaki medyan beklentilerden kısmen daha hızlı olmasının uygun olacağını ifade ettiği bildirildi.

Petrol New York borsasını destekledi

Söz konusu gelişmeler ve petrol fiyatlarının son 2,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının desteklediği dev şirket hisseleri ile fonlardaki güçlenme, New York borsasında rekorları getirdi. ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve ConocoPhillips'in hisseleri sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,8 prim yaparken, Dow Jones endeksi yüzde 0,40, S&P 500 Endeksi yüzde 0,64 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Avrupa pozitif

Avrupa piyasalarında, yılın ilk işlem gününde etkili olan satış ağırlıklı seyir dün yerini pozitif bir görünüme bıraktı. Almanya'da dün açıklanan işsizlik oranının yüzde 5,5 ile rekor seviyeye gerilemesi ve euronun dolar karşısında yüzde 0,4 değer kaybetmesinden destek bulan pay piyasaları günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.

Nikkei 225 rekor kırdı

Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) önceki aya göre 2 puan artarak 53,9'a yükselmesi sonrası Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kazandı. Resmi tatiller dolayısıyla geçen haftadan bu yana kapalı olan ve bugün işleme açılan Japonya borsasında ise Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 artış kaydederek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: AA