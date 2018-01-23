Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

23 Ocak 2018

ABD'de dün Başkan Donald Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan geçici bütçe tasarısını imzalaması ile son 3 gündür harcama yetkisi bulunmadığı için kısmen "kapalı" olan federal hükümet yeniden açıldı. Bütçe anlaşması ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerini, gelişmiş ekonomilerdeki ivmelenmeye paralel yüzde 3,7'den yüzde 3,9’a yükseltmesi sonrasında New York borsasında rekorlar kırılırken, dolar endeksi 90-91 bandındaki dalgalı seyrine devam etti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,55, S&P 500 endeksi yüzde 0,81 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. IMF, ABD’nin büyüme tahminlerini 2018 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,7'ye, 2019 için de yüzde 1,9'dan yüzde 2,5'e yükseltti.

Bütçe onaylandı, New York borsası rekor kırdı

IMF, Almanya için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Almanya'nın 2018 ve 2019 büyüme beklentilerini 0,5 puan yükselterek sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2’ye çıkarırken, İtalya ve Fransa'ya ilişkin beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. İngiltere'nin büyüme tahminini ise 2018 için yüzde 1,5'te sabit bırakan IMF, 2019 için beklentisini ise 0,1 puan düşürerek yüzde 1,5'e çekti.

Bu gelişmeler ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarına ilişkin iyimserlikle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Frans'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 yükseldi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,20 değer kaybetti.

BoJ sonrası Asya'da borsalar pozitif

Bugün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1,26, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. BoJ karar metninde, 2017-2018 mali yılı için reel büyüme tahminini yüzde 1,9'da, 2018-2019 için de yüzde 1,4'te sabit bıraktı.

Japonya'da eksi faize devam