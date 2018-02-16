Küresel piyasalar pozitif seyrini sürdürüyor

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 2,7 ile öngörülerin üzerinde artması ve haftalık işsizlik başvurularının beklentiler paralelinde gelmesi sonrasında New York borsası yükseliş eğilimini devam ettirdi.

Açıklanan ocak ayı sanayi üretimi endeksi ise yüzde 0,1 gerileyerek son 5 ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti. Pay piyasaları geçen haftaki sert dalgalanmaların ardından bu hafta başından beri ortalama yüzde 4 yükselirken, dolar endeksi ise son 4 yılın en düşük seviyelerinde dengelendi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 endeksi yüzde 1,21 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,58 değer kazandı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre, aralık ayında 2016'nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 1, ithalat da yüzde 2,5 arttı. Almanya'da hükümet kurma çalışmaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, avro/dolar paritesi 1,2555 ile Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı. Analistler, avrodaki değerlenmenin Almanya pay piyasalarındaki alımları sınırladığını belirterek, paritenin 1,2530 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini dile getirdi.

Bugün Japonya hariç Asya piyasalarının neredeyse tamamında yeni yıl tatili nedeniyle işlem yapılmazken, dolar/yeni paritesindeki gerilemeye rağmen Nikkei 225 endeksinin kapanışa yakın yüzde 1,3 değer kazanması dikkati çekiyor.

Yurt içinde, küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dün pozitif bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,44 değer kazancıyla 116.226 puandan tamamladı. Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL ise dün 3,7658'den kapanması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,76'nın altını gördü.

Analistler, yurt içinde açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşme ve sonrasında gerçekleştirilecek basın toplantısının da gündemin önemli konu başlıklarından biri olduğunu dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 117.700 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12.30 İngiltere, ocak ayı perakende satışlar

16.30 ABD, ocak ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi şubat ayı tüketici güven endeksi