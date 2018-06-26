Küresel piyasalar satış baskısı altında

26 Haziran 2018

Finansal piyasaların Trump yönetiminin "Önce Amerika" gündeminin daha geniş küresel ekonomik yansımaları konusunda endişe etmeleriyle güvenli liman ABD hazine tahvil getirileri yükselirken, dolar değer kaybına karşı koymaya çalışıyor.

Asya borsaları Wall Street'in dün gerilemesinin ardından zayıf seyir izliyor. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi dün iki aydan uzun sürenin en büyük kayıplarını kaydetti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsaları MSCI endeksi yüzde 0.27 geriledi.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0.2 ve Şanghay Composite yüzde 0.8 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.1 düşüş kaydetti.

Dolar endeksi 2 haftanın en düşüğünde

Dolar, ABD ve ticaret ortakları arasında artan anlaşmazlığa ilişkin endişelerin risk iştahını azaltmaya devam etmesiyle yen karşısında geriledi ve iki haftanın dip seviyesine yakın seyrediyor.

Piyasalar Washington'un uluslararası ticaret yaklaşımına ilişkin karışık açıklamalarıyla sarsılıyor.

Wall Street Journal dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli şirketlerin ABD'li teknoloji şirketlerinde yatırım yapmalarını sınırlamayı değerlendirdiğini bildirmişti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün yaptığı açıklamada, bu yatırım kısıtlamalarının Çin'e özgü olmayacağını, "teknolojilerini çalmaya çalışan tüm ülkelere" uygulanacağını söyledi.

Ancak, bu açıklama Trump yönetimi tarafından önerilen herhangi bir yatırım kısıtlamasının diğer ülkelere değil Çin'e yönelik olacağını söyleyen Beyaz Saray ticaret ve imalat danışmanı Peter Navarro ile çelişiyor.

Dolar, Navarro'nun açıklamalarından sonra yen karşısında kayıplarının bir kısmını toparlamış olsa da, yüzde 0.3 düşüşle 109.43 seviyesine geriledi ve dün gördüğü 109.365 ile iki haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Dolar endeksi 21 Haziran'da gördüğü 11 ayın zirvesi olan 95.533 seviyesinde uzaklaşarak 94.191 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarında sınırlı artış

Petrol fiyatları Libya petrol ihracatlarına ilişkin belirsizlikle yükseldi ancak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) arzında beklenen artış ve ABD ile diğer büyük ekonomiler arasında artan ticaret gerilimi nedeniyle kazanımları sınırlandı.

Brent ham petrol varil fiyatı yüzde 0.1 artışla 74.83 dolara yükseldi.

Petrol fiyatlarının yükselmesi için Rusya'nın önderliğindeki üye olmayan ülkelerle birlikte 2017 başından bu yana üretimini günde 1.8 milyon varil düşüren OPEC geçen haftanın son gününde üretimi günde 1 milyon varil artırma kararı almıştı.

Doğu Libya komutanı Khalifa Haftar'ın güçleri, petrol limanlarının kontrolünü ülkenin doğusundaki ayrı bir Ulusal Petrol Şirketi'ne (NOC) verirken, Trablus'taki devlet petrol şirketi olan NOC'un petrolü işlenmesine artık izin verilmeyeceği belirtildi.

Altın, gerilimden besleniyor

Altın fiyatları ABD'de faiz artırımına ilişkin ihtimallerin artmasıyla hafif gerilerken, zayıf seyreden dolar ve ABD ve diğer büyük ekonomiler arasında artan ticaret gerilimi altını destekliyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,264.34 dolara geriledi.

Kaynak: Reuters