Küresel piyasalar toparlanıyor

07 Şubat 2018

ABD borsalarında geçen haftanın son işlem günü başlayarak dünya geneline yayılan sert düşüşün ardından dün New York borsası, bugün de Asya borsaları hızlı toparladı.

ABD borsalarında yükselen tahvil faizleri ve kritik destek seviyelerinin kırılması ile sisteme iletilen zarar-kes (stop-loss) satışlarının neden olduğu sert düşüş, dün Kasım 2017'den bu yana en düşük seviyelerin görülmesi sonrası yerini yükselişe bıraktı. Dow Jones endeksi yüzde 2,33, S&P 500 endeksi yüzde 1,74 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,13 değer kazandı. Son 2 işlem gününde yüzde 2,89-2,67 bandında dalgalanan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 2,78'de dengelendi.

Piyasaların gündemini meşgul eden bir diğer konu da ABD bütçesi... ABD Temsilciler Meclisi, federal kurumların 9 Şubat Cuma günü itibarıyla "kapanmasını" önleyecek 6 haftalık geçici bütçe tasarısını onayladı.

Ayrıca, ABD borsalarındaki satışların tetiklenmesinden hemen önce açıklanan istihdam raporundaki veriler sonrası belirginleşen enflasyonda yükseliş ve faizlerin tahminlerin üzerinde artabileceği beklentileriyle ilgili konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Şubesi Başkanı James Bullard, ABD borsalarını panikleten enflasyon endişelerini yerinde bulmadığını belirterek, "İş gücü piyasasından gelen iyi haberlerin direkt daha yüksek enflasyona yol açacakları şeklinde yorumlanmasından sakınılmalı" ifadesini kullandı.

Korku endeksine dikkat

Analistler, 2 gün boyunca etkili olan düşüşü, devam eden yükseliş trendi içindeki düzeltme hareketi olarak değerlendirdiklerini, bununla birlikte hızlı yükselen korku endeksinin (VIX) seyrinin takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Haftaya 17 civarından başlayan endeks, dün 50'nin üzerine çıkmasının ardından bu sabah 30'a kadar geriledi.

Avrupa'da düşüş sürdü

Avrupa tarafında, dün ABD'de piyasaların toparlanmasından önce kapanan borsalarda düşüşler etkili oldu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,32, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 2,35 değer kaybetti. Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi ve hükümet kurma çalışmaları takip edilecek.

Asya'da Çin negatif ayrıştı

Bugün Asya piyasalarında Çin hariç yükseliş eğilimi öne çıktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 geriledi.

Kaynak: AA