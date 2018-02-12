Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

12 Şubat 2018

Küresel piyasalar siyasi gelişmelerin gündemi meşgul edeceği yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

ABD'de geçen hafta boyunca, genel olarak pozitif gelen makroekonomik verilere karşın bütçe ile ilgili gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizliklerin tekrar konuşulmaya başlamasının etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Geçen haftanın son işlem gününde Trump'ın, Kongre'nin her iki kanadında onaylanan 400 milyar dolarlık geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla sabahın ilk saatlerinde harcama yetkisi bulunmadığı için resmi olarak kapanan federal hükümet kamu hizmetleri aksamadan yeniden açılabildi.

Dow Jones endeksi haftalık bazda yaklaşık yüzde 10'luk bir bant içinde dalgalanmasının ardından cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38'lik yükselişle 24.191 puandan haftayı tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,44 değer kazanırken, dolar endeksi ise 90,4'e yükseldi. Analistler, pay piyasalarının 2016 yılından bu yana içinde bulunduğu yükseliş trendinin düzeltmesini yaptığını, trend değişiminden bahsetmek için erken olduğunu belirterek, yükseliş eğilimindeki faizler ve korku endeksinin (VIX) yatırımcı algısında bozulmaya neden ifade etti. VIX endeksi geçen hafta içinde 50 seviyelerine kadar yükselmesi sonrasında Cuma günü 29-30 bandında dengelendi.

Avrupa'da gözler Almanya'da

Avrupa tarafında, mart ayında İtalya'da gerçekleştirilecek seçim ve Almanya'da hükümet kurma çalışmaları piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında anlaşmaya varılan koalisyon protokolüne ilişkin gelen açıklamalar takip edilirken, analistler, taraflar arasında sorunların henüz tamamen çözülemediğini ve koalisyon görüşmelerin kırılgan bir şekilde ilerlediğini dile getirdi. Cuma günü, New York borsasında tepki alımları güçlenmeden kapanan Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,41 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,09 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,7 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel dalgalı ve negatif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi cuma günü önceki kapanışa göre de yüzde 0,59, haftalık bazda ise yüzde 3,83 değer kaybetti. Cuma günü 3,8453'e kadar çıkan dolar/TL ise akşam saatlerinde ABD piyasalarında pozitife dönen hava ile düşüşe geçti. Haftayı 3,8223'ten tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,4 azalışla 3,8060 seviyesine geriledi. Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, hafta genelinde ise yurt içinde cari açık, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve enflasyon başta olmak üzere önemli veri akışı ile siyasi gelişmelerin izleneceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılması durumunda 118.000 direncinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 112.500 ve 111.000 seviyelerinin ise destek olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA