Küresel piyasalar yön arayışında

22 Mayıs 2018

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasının ardından haftanın ilk işlem gününde New York borsasında pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa borsaları ve gelişmekte olan ülke varlıklarında karışık bir görünüm takip edildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, dün yaptığı konuşmada bu yıl için iki faiz artışı daha öngördüğünü ancak enflasyonda hızlanma görülürse üç faiz artışını destekleyebileceğini söyledi.

Açıklamaların ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 3,13 sınırından başlattığı düşüşünü yüzde 3,06 seviyelerinde sonlandırırken, dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 94'ü test etti. Dün, Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 endeksi yüzde 0,74 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,54 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Almanya piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğu haftanın ilk işlem gününde İngiltere ve Fransa borsaları yükseliş kaydederken, İtalya ve İspanya pay piyasalarında satış baskısının etkili olduğu görüldü. İtalya'da hükümet belirsizliğinin ardından, kurulacak hükümetin mali disiplinden uzaklaşacağına ilişkin yorumlar piyasaları negatif etkiledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 1,52 geriledi.

Bugün Asya piyasalarında dolar/yen paritesi yatay bir seyir izlerken, geçen hafta yükseliş eğilimi dikkati çeken Brent petrolün varil fiyatı da 79-80 dolar bandında dengelendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla günü tamamlarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu dile getiren analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Kaynak: AA