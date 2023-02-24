Küresel piyasalar yön bulmakta zorlanıyor

ABD'de Fed'in ekonomiyi soğutma çalışmaları henüz istenilen sonucu vermezken, iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam etmesi risk algısını artıran en önemli faktör olmayı sürdürüyor.

Dün ülkede açıklanan 2022 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,7 arttı. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen GSYH verisi, yüzde 2,9 olan beklentilerin altında kaldı.

Buna karşın, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Şubat ile biten haftada 192 bine geriledi.

Risk iştahı törpülendi

İş gücü piyasasındaki sıkı seyrin ücretler vasıtasıyla enflasyon baskılarını destekleyebileceğine yönelik endişeler New York borsasında risk iştahını törpüledi.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler yüzde 28'e çıkarken, 25 baz puanlık faiz artış ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bankanın bu yıl en az 75 baz puan daha faiz artıracağına yönelik beklentilerin genel olarak fiyatlamalara yansıdığını belirterek, başta Fed'in enflasyon ölçütü olan kişisel tüketim harcamaları endeksi olmak üzere bugün ABD'de açıklanacak yoğun verilerin söz konusu fiyatlamalara etkisinin yakından takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, bilanço dönemi devam eden ülkede dün beklentilerin üzerinde gerçekleşen şirket karlılıkları pay piyasalarında yükseliş eğilimini destekledi.

Dün New York borsasında S&P 500 yüzde 0,53, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avro Bölgesi'nde de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 8,6 yükseldi.

Analistler, bölgede güçlü seyrini sürdüren enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin politikalara ne kadar daha devam edeceğine yönelik belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,65 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

Asya'da Japonya hariç düşüş eğilimi öne çıkarken, söz konusu ayrışmada Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkanlığına geçecek olan Kazuo Ueda'nın açıklamaları etkili oluyor.

Ueda, bugünkü açıklamalarında izlenen mevcut para politikasını uygun bulduğunu ve ekonominin desteklenmesi için parasal genişleme politikalarını sürdüreceğini söyledi.

Merkez Bankasının, yüzde 2 enflasyon hedefinin küresel bir standart olduğunu savunan Ueda, "Fiyat eğilimleri göz önüne alındığında, şimdilik enflasyon hedefine ilişkin ifadeyi değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre ise TÜFE ocakta yüzde 4,3'le son 41 yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

Merkez'den 'deprem' vurgulu faiz kararı

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürmesinin ardından piyasalarda sakin bir seyir izlendi.

Bankadan yapılan duyuruda, Kurul'un, yaşanan felaketin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasını önceliklendireceği kaydedilerek, "Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir." ifadelerine yer verildi.

Dolar/TL'de yatay seyir

Dün 5.050-5.100 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 üzerinde 5.086,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise yatay seyirle 18,8751'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8800'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya'da GSYH ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi, yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.