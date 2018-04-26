Küresel piyasalarda ECB kararları bekleniyor

26 Nisan 2018

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü şirket bilançolarının yükselen tahvil faizlerinden kaynaklanan satış baskısını dengelenmesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları yakından takip edilecek.

ABD'de petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskı yaratması ve ülkede borçlanma ihtiyacının arttığı endişeleriyle 10 yıllık tahvil faizleri yukarı yönlü çıkışını sürdürerek yüzde 3,0362 ile 4 yılın zirvesini gördü. Tahvil faizlerindeki artışın hisse senedi piyasalarında yarattığı satış baskısı, ülkede Boeing, Comcast, Facebook, AT&T ve Twitter gibi şirketlerin güçlü bilanço açıklamaları ile dengelendi.

Gelişmeler sonrasında New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,25 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,05 geriledi. Öte yandan dün dolar endeksi 91 kritik direncini aşmasının ardından bugün 91,2 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD'de bugün veri gündeminin yoğun olduğunu, haftalık işsizlik başvuruları, mart ayı öncü dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları, dayanıklı tüketim malları siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.

Verilerin yanı sıra açıklanacak şirket bilançolarının ve tahvil faizlerindeki yükselişin sürüp sürmeyeceğinin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını vurgulayan analistler, 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 3,04'ün aşılması halinde yükselişlerin ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Avrupa tarafında, dün ABD tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyelerini aşması ve doların güçlenmesinin piyasalarda satış baskısı yarattığı görülürken, Almanya'da DAX 30 endeksinde yüzde 1,02'lik, Fransa'da CAC 40 endeksinde yüzde 0,57'lik, İngiltere'de FTSE 100 endeksinde yüzde 0,62'lik ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,97'lik düşüşler yaşandı. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,6 değer kaybetmesinin ardından bugün 1,2180 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün piyasalarda ECB faiz kararı ile ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının yakından takip edileceğini belirterek, faizlerde ve varlık alım programında herhangi bir değişiklik beklenmediğini bildirdi.

Draghi'nin enflasyon dinamikleri açısından daha önce alınan kararların gerekli olduğunun vurgulamasının beklendiğini aktaran analistler, bankanın büyümeye yönelik yukarı yönlü riskler konusundaki rehberliğinin değişmesinin ise yapılacak en önemli değişiklik olabileceğine işaret ediyor.

Asya tarafında, küresel piyasalardaki karışık seyrin devralındığı görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla günü tamamlarken, kapanışa doğru Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1'lik düşüşünü sürdürüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.45 Euro Bölgesi, ECB faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart öncü dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları, dayanıklı tüketim malları siparişleri

18.00 ABD, nisan Kansas City Fed imalat sanayi aktivite endeksi

Kaynak: AA