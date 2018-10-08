Küresel piyasalarda satışlar hakim

08 Ekim 2018

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde açıklanan istihdam raporundaki veriler ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliğini artırırken, buna bağlı olarak tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam etti.

Cuma günü açıklanan verilere göre ABD'de işsizlik yüzde 3,7 ile son 49 yılın en düşük seviyesine geriledi. Veri sonrasında 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,20'nin üzerine yerleşirken, pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,55 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,16 değer kaybetti.

Analistler, ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, makroekonomik verilerin beklentilerden iyi gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki faiz artırımına ilişkin öngörülerin arttığını kaydetti. Bu hafta çarşamba günü açıklanacak enflasyon ve cuma günü başlayacak şirketlerin 3'üncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini ifade eden analistler, tahvil faizlerinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa tarafında, İtalya'ya ilişkin endişeler devam etse de piyasaların üzerinde daha çok azalan küresel risk iştahının belirleyici olduğu görülüyor. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,35 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise geçen hafta yüzde 0,72 değer kaybıyla 1,1520'den haftayı tamamlaması sonrasında bugün 1,1505'ten işlem görüyor.

Resmi tatil nedeniyle bir hafta kapalı olan ve bugüne satış ağırlıklı başlayan Çin borsasında, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin beklentileri aşmasına karşın Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 3 değer kaybetti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong ‘da Hang Seng endeks de yüzde 0,8 geriledi.

Kaynak: AA