ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve bu durumun küresel resesyon endişelerini hafifletmesi, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Ons altın, yüzde 2’den fazla değer kaybederek 3184 dolara kadar geriledi. Saat 16.01 itibarıyla ons altın 3185 dolardan işlem görüyor.

Ons altındaki düşüş sonrası gram altında sert gerileme

Gram altın da ons altındaki düşüşün etkisiyle sert bir gerileme yaşadı ve gün içinde en düşük 3967 TL seviyesine kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

14 Mayıs 2025 saat 16.01 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın

Alış: 3.967,74 TL

Satış: 3.968,22 TL

Çeyrek Altın

Alış: 6.562,00 TL

Satış: 6.607,00 TL

Yarım Altın

Alış: 13.122,00 TL

Satış: 13.213,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 26.170,00 TL

Satış: 26.312,00 TL

Ons Altın

Alış: 3.176,71 dolar

Satış: 3.177,09 dolar

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