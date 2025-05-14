Küresel resesyon endişeleri hafifledi, altın fiyatları sert düştü! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin hafiflemesi ve küresel resesyon endişelerinin azalması, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. Ons altın yüzde 2'den fazla değer kaybederek 3184 dolara kadar geriledi. Gram altın da ons altındaki sert düşüşle birlikte 3967 TL seviyesini gördü.
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve bu durumun küresel resesyon endişelerini hafifletmesi, yatırımcıların risk iştahını artırarak altın fiyatlarının düşmesine yol açtı.
Ons altın, yüzde 2’den fazla değer kaybederek 3184 dolara kadar geriledi. Saat 16.01 itibarıyla ons altın 3185 dolardan işlem görüyor.
Ons altındaki düşüş sonrası gram altında sert gerileme
Gram altın da ons altındaki düşüşün etkisiyle sert bir gerileme yaşadı ve gün içinde en düşük 3967 TL seviyesine kadar düştü. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları 11 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.
14 Mayıs 2025 saat 16.01 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram Altın
Alış: 3.967,74 TL
Satış: 3.968,22 TL
Çeyrek Altın
Alış: 6.562,00 TL
Satış: 6.607,00 TL
Yarım Altın
Alış: 13.122,00 TL
Satış: 13.213,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 26.170,00 TL
Satış: 26.312,00 TL
Ons Altın
Alış: 3.176,71 dolar
Satış: 3.177,09 dolar