Kuroda: Genişleme, hedef yakalanana kadar sürecek

10 Ekim 2017

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Korudo, bankanın devasa parasal teşvik programını yüzde 2 enflasyon hedefinin üzerine çıkılana kadar sürdürüleceğini tekrarladı.

Kuroda ayrıca, üretim açıağında ve enflasyon bekleyişlerinde iyileşme ile birlikte enflasyonun yüzde 2 seviyesine doğru yavaş yavaş hızlanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

BOJ şube müdürlerinin çeyrek dönem toplantısında konuşan Kuroda, "Japon ekonomisi ılımlı büyümeye doğru dönüyor. Ekonominin gelecekte de ılımlı şekilde büyümeye devam etmesi bekleniyor. BOJ, getiri eğirisi kontrolü ile birlikte parasal genişlemeyi yüzde 2 enflasyon hedefine istikrarlı bir şekilde ulaşılana kadar devam ettirecek. BOJ, ekonominin fiyat istikrarı hedefini başarma ivmesini devam ettirmesi için ihtiyaç olduğunda para politikasını ayarlayacak" dedi.