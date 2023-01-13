Kuveyt Türk’ten ihracata dijital destek

Kuveyt Türk, katılım finans alanında bir ilki hayata geçirerek İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerinin artık fiziki şubeye gitmeksizin online ortamda ‘internet şube’ üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Daha önce sadece fiziki şubeler aracılığıyla yapılabilen İhracat Bedeli Kabul Belgesi işlemleri, artık hem daha tasarruflu hem de daha hızlı ve kolay şekilde internet şube üzerinden de yapılabiliyor. Bu hizmet sayesinde Kuveyt Türk müşterileri, fiziki şubenin yanı sıra internet şube üzerinden İBKB düzenleyip listeleyebiliyor ve süreçleri dijital ortamdan takip edebiliyor.

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB), ihracat bedellerinin yurda getirildiğini ve İhracat Genelgesi’nde belirtilen oranda dövizin bankalar aracılığıyla Merkez Bankası’na satılmasını sağlayan bir belge. Firmalar, ilgili hizmetten yararlanırken TCMB’nin belirlemiş olduğu saatler aralığında ilan edilen kurlardan döviz satış işlemi gerçekleştirebiliyor.