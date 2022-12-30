Kuveyt Türk’ten Sarıkamış şehitleri için karlı dağları aşan izcilere destek

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, Sarıkamış Harekâtı’nın 108. yılında Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) tarafından düzenlenen “Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı”nın bu yıl da resmi sponsorluğunu üstlendi. Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden kış kampı tecrübesi olan yaklaşık 200 izcinin katıldığı milli bilinç kampına, Kuveyt Türk’ten de izcilik ve dağcılık tecrübesi olan 9 kişilik bir ekip iştirak etti.

108 yıl önce askerlerimizin izlediği yolu takip ettiler

İzciler, milli bilinç kampı için 23 Aralık 2022 Cuma günü Erzurum’a ulaştı. 24 Aralık Cumartesi sabahı Erzurum’dan Şenkaya ilçesinin Gaziler köyüne hareket eden izciler, 3 saatlik yolcuğun ardından bölgeye ulaştı. İzciler, ilk olarak Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen Allahuekber Şehitlerini Anma Törenine katıldı. 22 Aralık 1914- 5 Ocak 1915 tarihleri arasında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekâtı’nın ana karargâh noktası olarak kullanılan Gaziler köyünde düzenlenen ve saat 12.00’de başlayan programda, 1914 yılında bölgenin yeniden fethini ilan için bir askerin alay sancağını cami minaresine çekip ezan okuması canlandırıldı. Ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, Allahuekber Dağları’ndaki şehitlikte göndere çekilmek üzere Türk bayrağını törenle izci liderlerine teslim etti. İzciler törenden sonra kampın yapılacağı Allahuekber Dağları’nın Kaynakyayla mevkiine doğru tek sıra halinde yürüyüşe geçti. İzciler, Kaynakyayla bölgesine 108 yıl önce asker dedelerinin izlediği yolu takip ederek 3 saatlik zorlu bir yürüyüşle ulaştı.

Şehitlikte kar üstünde şehadetin tefekkürü

Geceyi yayla evlerinde uyku tulumunda geçiren izciler, 25 Aralık Pazar günü askerlerimizin donarak şehit oldukları Fırıntepe Şehitliğine doğru yola çıktı. Karla kaplı dağlık yollardan 2,5 saat yürüyerek şehitliğe ulaşan izciler, şehitliğin etrafında daire şeklinde konuşlanıp kar üzerine sırt üstü yatarak ve gözlerini yumarak 5 dakika “şehadetin tefekkürü” uygulaması yaptı. Aynı yoldan kamp alanına dönen izciler, yatsı namazını müteakiben Kaynakyayla Camii’nde düzenlenen mevlid ve hatim duası programına katıldı.

Çadırlarda uyku tulumunda sabahladılar

Geceyi, hissedilen sıcaklığın -15’i bulduğu hava şartlarında çadırda uyku tulumunda geçiren izciler, şehitlerin yaşadıkları zorlukları anlamak bakımından önemli bir deneyimde bulunmuş oldu. Sabah çadırlarını toplayan izciler, Kaynakyayla Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti. Kaynakyayla’da düzenlenen törenin ardından tek sıra halinde dönüşe geçen izciler, 3 saatlik yürüyüşün ardından önce Kaynak köyüne, ardından Gaziler köyüne ulaştı. Gaziler Köyü’ndeki kapanış töreninin ardından izciler Erzurum’a hareket etti. İzciler, şehitlerimizin donarak can verdiği bölgelerde düzenlenen milli bilinç ve anma kampına katılmanın kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu dile getirdi. Toplam 4 gün süren programın ardından izciler, 26 Aralık Pazartesi akşamı memleketlerine dönüşe geçti.

Kuveyt Türk, Çanakkale ve Sarıkamış’ta izcilerin yanında

“Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımıyla Türkiye’nin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve yaşatılması için bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine katkı sunan Kuveyt Türk, 2017 yılından bu yana Türkiye İzcilik Federasyonu’na sponsorluk desteğinde bulunuyor. Kuveyt Türk, Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampının yanı sıra Çanakkale 57. Alay Milli Bilinç Kampına da hem sponsorluk desteğinde bulunuyor hem de çalışanlarıyla kamplara katılıyor.