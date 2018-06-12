Lagarde: Ufukta kara bulutlar toplandı

12 Haziran 2018

IMF Başbanı Christine Lagarde, global ekonominin üzerindeki bulutların günden güne daha da kararmakta oldukları uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın G7 sonuç bildirgesinden çekilmesi sonrası gelişmeleri değerlendiren Lagarde, "IMF, global büyümenin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,9 olacağı tahminine bağlı. Dünya ekonomisindeki gidişat şimdilik iyi, ancak ufukta kara bulutlar toplandı" diye konuştu. Lagarde, en karanlık bulutun da ülkeler arasında yaşanan güvensizlikler olduğunu ifade etti.

Afrika ülkelerinde daha hızlı gelişmelerin olması gerektiğine de vurgu yapan Lagarde, bu ülkelerde daha iyi vergi sistemlerinin oluşturularak ülke kaynaklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.