Lagarde'dan 'faiz' mesajı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesi enflasyon baskılarının yüksek olmaya devam ettiğini ve altta yatan fiyat baskısını azaltmak için faiz artırmaya devam edeceğini açıkladı.

ECB Temmuz ayından bu yana faizleri toplam 300 baz puan artırdı ve başlangıçta yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanan ancak daha sonra tüm sektörlere yayılan enflasyonu düşürmek için Mart ayında 50 baz puan daha faiz artırımına gitme taahhüdünde bulundu.

Lagarde Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, "Genel olarak, fiyat baskıları güçlü olmaya devam ediyor ve çekirdek enflasyon hala yüksek. Uzun vadeli enflasyon beklentileri şu anda %2 civarında olsa da, bu önlemler sürekli izlemeyi gerektiriyor" dedi.