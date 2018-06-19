Lane: Faiz artırımını konuşmak için erken

19 Haziran 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Philip Lane, ECB'nin gelecekteki faiz artırımlarında izleyeceği patikayı konuşmak için çok erken olduğunu söyledi.

Portekiz'in Sintra kentindeki konferansta konuşan Lane, "Faiz artırım patikasını konuşmak için çok erken. Faiz artırımı konusunu gelecek yaza doğru düşüneceğiz. İlk faiz artırımından sonra ne geleceğini tartışmak için de çok erken" dedi.