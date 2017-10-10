Lautenschlaeger: Varlık alımları gelecek yıl azaltılmalı

10 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Sabine Lautenschlaeger, ECB'nin aylık varlık alım miktarını, sona erdirme hedefiyle, gelecek yıldan itibaren azaltması gerektiğini söyledi.

Lautenschlager katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmasında, "Tahvil alımlarımızı gelecek yıl azaltmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum, ancak bu kademeli olarak yapılmalı" diye konuştu.

ECB'nin net tahvil alımı tamamen sona erse bile bir miktar parasal gevşemenin devam edeceğini ifade eden Lautenschlaeger, buna neden olarak ECB'nin vadesi gelen tahvillerden gelen parayı yeniden yatırıma yönlendiriyor olmasını gösterdi.

Avrupa Merkez Bankası, varlık alım programının gelecek yıl devam edip etmeyeceğine 26 Ekim'de karar verecek. Beklentiler varlık alım programının uzatılacağı ancak aylık alım miktarının da azaltılacağı yönünde.