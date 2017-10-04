Lukoil: Üretim kısıntısı vade dolduğunda sonlandırılmalı

04 Ekim 2017

Rus petrol şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi (CEO) Vagit Alekperov, petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmanın "vadesi dolduğunda" sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Rus Enerji Haftası Forumu'nda konuşan Alekperov, Lukoil'in de petrol üretimini azaltarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında varılan petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmayı desteklendiğini anlattı.

Alekperov, "Bu, Rusya tarihinde ilk kez oluyor. Ancak petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşmanın vadesi dolduğunda sonlandırılması gerekir. Böylelikle küresel petrol arzında sıkıntı yaşanmaması sağlanır. Petrolde yüksek fiyatlar da düşük fiyatlar kadar endişe yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Alekperov, petrole yönelik talebin içinde bulunulan yüzyılda da devam edeceğini belirterek, "Bu yüzden rafinelerimizi modernize etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında varılan anlaşma gereğince, petrol üretiminin Mart 2018'e kadar toplamda günlük 1,8 milyon varil azaltılması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA