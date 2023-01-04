Maçkolik, halka arzdan 323 milyon lira hasılat bekliyor

Maçkolik hisselerinin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olarak kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonunun halka arz ile satış yaptığı ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Fon, Maçkolik’teki paylarını satıyor

Global Yatırım Holding’in yüzde 66,6 oranında bağlı ortaklığı olan İstanbul Portföy Yönetimi’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye ve Fransa’nın önde gelen teknoloji ve dijital spor medyasının lider grubu Maçkolik’te sahip olduğu yüzde 34 oranındaki payı halka arz etmek üzere SPK’dan onay aldı. Fonun sahip olduğu 8 milyon 500 bin TL nominal değerli Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. hisse senetleri, 38 TL sabit fiyat ve talep toplama yöntemi ile İnfo Yatırım Menkul Değerler liderliğindeki konsorsiyum tarafında halka arz edilecek. #MACKO koduyla gerçekleştirilecek olan halka arz, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” metoduyla yapılacak.

İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu Maçkolik hisselerinin halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olarak kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonunun halka arz ile satış yaptığı ilk işlem olma özelliğini taşıyor.

Halka açıklık oranı yüzde 34

Halka arz sonrası Maçkolik’in halka açıklık oranı yüzde 34 olurken, İPY Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun söz konusu halka arzdan 323 milyon TL hasılat elde etmesi bekleniyor.