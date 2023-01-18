Mackolik’te talep toplama yarın başlıyor

Halka arz fiyatı 38,00 TL olarak belirlenirken, halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Şirket halka arz sonrasında yüzde 34 halka açıklık oranına sahip olacak.

Türkiye’deki dijital projeler açısından bir ilk

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik’in halka arzının Türkiye’den çıkan köklü dijital projeler açısından bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük canlı skor uygulamasını yöneten Mackolik, aynı zamanda bu alanda Fransa’nın en büyük lokal markası olan Match en Direct’in de sahibi. Kısa süre önce 14 dilde yayın yapan global uygulamamız Matchoholic’i de kullanıma sunarak Mackolik’i dünyanın en önemli dijital spor markalarından biri haline getirme global vizyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.”