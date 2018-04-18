Macron, bankacılık kurallarını değiştirmek istiyor

18 Nisan 2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kredileri artırmak için Avrupa ülkelerinin bankacılık ve sigorta sermaye kurallarını değiştirmesini istediğini söyledi.

Macron yaptığı açıklamada, şu anda çok sıkı şekilde uygulanan ve bankaların orta-küçük ölçekli şirketlere çok çok daha az kredi vermelerine yol açan kurallar olduğunu dile getirerek, "Bankalar ve sigorta şirketleri için kuralları ekonominin toparlandığı ortamda ülke gerçeklerine, ekonomik konjonktüre bağlı olarak değiştirebiliriz. Bu maliye bakanları tarafından yapılabilir" ifadelerini kullandı.