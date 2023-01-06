MB rezervleri 2022’yi 128,8 milyar $'la kapattı

Buna göre, 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 34 milyon dolar azalışla 82 milyar 904 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Aralık’ta 82 milyar 938 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 361 milyon dolar artarak 45 milyar 490 milyon dolardan 45 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 30 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 326 milyon dolar artışla 128 milyar 429 milyon dolardan 128 milyar 755 milyon dolara çıktı.

2022 ocak ayında 110 milyar dolar düzeyinde olan toplam rezervler, 2022 aralık ayında 128 milyar dolar düzeyine yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Aralık itibarıyla 73 milyar 639 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 494 milyar 701 milyon liradan 7 trilyon 568 milyar 340 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 78 milyar 554 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 865 milyar 711 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 83 milyar TL'ye çıktı Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Aralık itibarıyla 16 milyar 794 milyon lira artışla 1 trilyon 83 milyar 436 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 360 milyar 179 milyon lirası konut, 49 milyar 642 milyon lirası taşıt ve 673 milyar 614 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.