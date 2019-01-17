MB, rezervleri düştü

17 Ocak 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 358 milyon dolar azalarak 92 milyar 811 milyon dolara indi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 11 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 481 milyon dolar azalışla 72 milyar 450 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 4 Ocak ile biten haftada 72 milyar 931 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 123 milyon dolar artarak 20 milyar 238 milyon dolardan 20 milyar 361 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 358 milyon dolar azalışla 93 milyar 169 milyon dolardan 92 milyar 811 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA