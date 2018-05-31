MB, yapılandırmayı değerlendirdi

31 Mayıs 2018

Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporu'nda son dönemin önmeli gündem maddelerinden biri olan kredi yapılandırmasına da değindi. Büyük şirketlerin kredilerinde yeniden yapılandırmalarda sınırlı bir artış görüldüğünü belirten TCMB, yeniden yapılandırmaların genele yaygın olmadığını, firmaların nakit akımları ile uyumlu kredi vade uzatımı mahiyetinde olduğunu bildirdi.

TCMB'den konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle; "Büyük şirketlerin kredilerinde yeniden yapılandırmalarda sınırlı bir artış görülse de, ekonomik büyümenin destekleyici yapısı

ve makroihtiyati politikalar 2018 yılında sektörün güçlü aktif kalitesi görünümünü desteklemektedir. Güçlü ihracat büyümesi ve iç talep ekonomik aktiviteye katkı verirken, kur gelişmelerinin büyük ölçekli firmaların bilanço ve nakit akımları üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmaktadır. Son dönemde gündeme gelen yeniden yapılandırmaların genele yaygın olmadığı, firmaların nakit akımları ile uyumlu kredi vade uzatımı mahiyetinde olduğu görülmektedir."

Finansal İstikrar Raporu'nda, "Bankacılık sektörünün aktif kalitesi ile güçlü likidite ve sermaye rasyoları finansal sistemin dayanıklılığını desteklemektedir" denilirken, bir önceki rapor dönemine göre yurt içi finansal koşullarda sıkılaşma gözlendiği ifade edildi.

Raporda kredi büyümesinin tarihsel ortalamalarına dönmesiyle ekonomide dengelenme eğiliminin başladığı dile getirildi.

"Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı bir eğilim sergilemektedir" denilen raporda, "Artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen küresel büyüme olumlu seyrini devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Raporda öne çıkan maddeler şöyle:

- Artan korumacılık eğilimleri ve jeopolitik risklere rağmen küresel büyüme olumlu seyrini devam ettirmektedir.

- Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı bir eğilim sergilemektedir.

- Kredi büyümesinin tarihsel ortalamalarına dönmesiyle ekonomide dengelenme eğilimi başlamıştır.

- Bir önceki Rapor dönemine göre yurt içi finansal koşullarda sıkılaşma gözlenmektedir.

- Bankacılık sektörünün aktif kalitesi ile güçlü likidite ve sermaye rasyoları finansal sistemin dayanıklılığını desteklemektedir.

- Reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla uygulanan makroihtiyati politika çerçevesi ekonominin şoklara direncini artıracaktır.

- TCMB sahip olduğu politika araçlarını fiyat istikrarını ve finansal istikrarı destekleyici biçimde kullanmaya devam edecektir.